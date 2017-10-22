البشير يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر

“القدس العربي”- وكالات: توجه الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة خليجية تشمل قطر، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”.

وطبقًا للوكالة الرسمية، فإن “البشير سيبحث خلال زيارته مع قيادتي البلدين العلاقات الثنائية، وجهود إعمار السودان وتحقيق السلام”.

كما سيتناول البشير في محادثاته مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البشير في زيارته، وفد رفيع يضم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية، إبراهيم غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا المولى، ومدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، حاتم حسن بخيت.

وأقرت القمة العربية في دورتها الـ27 التي عقدت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، العام الماضي، تنظيم “المؤتمر العربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان”، خلال العام الجاري 2017.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد البشير، أثناء لقائه في الخرطوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، “استمرار السودان في سعيه لتفعيل الحلول الدبلوماسية وبذل الجهود السياسية المكثفة لإيجاد الحل للأزمة الخليجية”.

وتلك هي الزيارة الأولى للبشير منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.