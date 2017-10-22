المعارض الروسي اليكسي نافالني يعلن انه تم الافراج عنه

“القدس العربي”- وكالات: أعلن المعارض الروسي اليكسي نافالني الأحد انه تم الافراج عنه من مركز توقيفه في موسكو حيث أمضى عشرين يوما لتنظيمه تظاهرات بلا تراخيص ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب نافالني على موقع انستغرام “مرحبا! خرجت من السجن”. ونشر صورة له وهو في الشارع.

وكان فاديم كوبزييف محامي نافالني اعلن لوكالة فرانس برس انه سيتم اطلاق سراح موكله.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم المعارض كيرا إيارميتش إنه “سيتوجّه مباشرة” إلى مدينة استراخان الواقعة على بعد 1300 كيلومتر جنوب شرق موسكو على بحر قزوين حيث دعا أنصاره إلى التجمع في تظاهرة أذنت بها السلطات المحلية هذه المرّة على قول المتحدثة.