قائد جيش الإحتلال الإسرائيلي يشارك بمؤتمر دولي مع قادة جيوش عربية

“القدس العربي” – وكالات: يشارك قائد هيئة أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي الفريق غادي آيزنكوت، في مؤتمر دولي عدلت أنظمته؛ من أجل ضمان مشاركته مع عدد من قادة الجيوش العربية، حسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد.

وأفاد موقع (i24) الإسرائيلي، بأن قائد هيئة أركان جيش الإحتلال توجه إلى واشنطن، الليلة الماضية، لحضور أعمال مؤتمر دولي واسع يضم قادة أركان جيوش مختلف الدول في العالم، بمن فيهم قادة هيئات أركان جيوش دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث قامت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المستضيفة للمؤتمر بقيادة الجنرال الأمريكي جوزيف دانفورد، بتعديلات على هيكلة المؤتمر بهدف تمكين آيزنكوت من المشاركة فيه، وهو ثاني مؤتمر من هذا النوع لدول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في سوريا والعراق، بالرغم من عدم مشاركة إسرائيل رسمياً في التحالف، وعدم تلقيها دعوة لحضور المؤتمر الاول.

وسيشارك في هذا المؤتمر قادة هيئة الأركان لجيوش كل من الأردن، مصر، السعودية، الإمارات وكذلك دول غربية أعضاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” مثل أستراليا وغيرها، ويختتم المؤتمر أعماله الأربعاء من هذا الأسبوع.