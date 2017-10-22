رئيس كوريا الجنوبية: سنستأنف إنشاء مفاعلين نوويين قريبا

“القدس العربي” – وكالات: أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه – إن، الأحد، أن بلاده ستقبل توصية المفوضية الحكومية، باستئناف عملية إنشاء مفاعلي “شينغوري -5″ و”شينغوري-6″ النوويين، وذلك في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن الرئيس قوله في بيان إن “الحكومة ستستأنف عملية إنشاء المفاعلين النوويين قريباً”.

وأوضح البيان أن استطلاعاً للرأي العام، كشف الجمعة الماضية عن أن 60 % من المشاركين تقريباً يفضلون استئناف العمل في بناء المفاعلين، مطالباً أنصاره باحترام نتيجة الاستطلاع.

وشارك في الاستطلاع 471 معنياً وخبيراً مختصاً.

وقال الرئيس مون، إنه “يعتقد أن الديمقراطية تصبح مثالية عندما يتمتع الناس بالحق في المناقشة، ويقبلون نتيجتها”.

ودعا الذين دعموا تعهده الانتخابي بوقف بناء المفاعلين النوويين، إلى احترام توصية المفوضية وقبولها.

وأكد أن الحكومة ستعمل على ضمان سلامة محطات الطاقة النووية.

كما تعهد بأن توقف الحكومة مستقبلاً بناء مفاعلات نووية جديدة، وذلك من خلال التخلص التدريجي من استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة بهدف الحصول على إمدادات طاقة مستدامة.

وفي يوم 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أوصت المفوضية الحكومية (لم تسمّها الوكالة) باستئناف عملية إنشاء مفاعلي “شينغوري -5″ و”شينغوري-6″ النوويين، بعد أشهر من احتدام الجدل الداخلي حول ما إذا كان قرار الحكومة الجديدة بوقف مشروعات الطاقة النووية في البلاد، قد جاء في التوقيت المناسب أم لا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق الرئيس “مون” على التعرف أولاً على الرأي الشعبي فيما يتعلق بالمفاعلين النوويين الجديدين اللذين بدأ إنشاؤهما عام 2016.