قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين تنفي الدعوة لإعدام صالح وتدعو “روسيا اليوم” لتحري الدقة

بيروت ـ “القدس العربي”: نفت قناة المسيرة بث أي أخبار تتهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بـ”الخيانة” وتطالب بسحله وإعدامه.

وأصدرت القناة التابعة للحوثيين بيانا أدانت فيه وسائل إعلامية من بينها قناة وموقع “روسيا اليوم” على خلفية نشر خبر كاذب ونسبه للقناة ويصف الرئيس اليمني السابق بأنه “خائن وجبان” والمطالبة بـ”شنقة”.

وقالت القناة في البيان “وسائل إعلام العدوان نشرت أخباراً كاذبة تستهدف الجبهة الداخلية والقوى الوطنية”.

وأوضح البيان أنه من خلال متابعة الخبر الذي نشر وجد أن مصدره موقع “قناة روسيا اليوم” التي نشرت خبراً بعنوان “الحوثيون يصفون صالح بالخائن والجبان ويطالبون بشنقه وسحله” مشيراً إلى أن الموقع الروسي نسب الخبر إلى قناة المسيرة.

وأدانت القناة الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت نشر ذلك الخبر باسمها داعية قناة روسيا اليوم إلى تحري المصداقية ومراجعة خطابها الإعلامية وتغطيتها لقضية اليمن، “وما يتعرض له من عدوان وحصار أزهق آلاف الأرواح وأحرق الأخضر واليابس″ على حد قولها .