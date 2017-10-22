السيسي: سنواجه الإرهاب ونؤمن الحدود من محاولات الإختراق

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستواصل مواجهة الإرهاب حتى القضاء عليه، موجهاً بـ”تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود من محاولات الاختراق”.

جاء ذلك في أول تعليق من السيسي، منذ وقوع حادث الواحات الجمعة، نقله بيان رئاسي عقب اجتماع، الأحد، ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وقال البيان الرئاسي، إن “الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين”.