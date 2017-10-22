كييفو يقلب الطاولة على فيرونا في الدوري الإيطالي

“القدس العربي”-(وكالات): حول فريق كييفو تأخره بهدف أمام ضيفه فيرونا إلى الفوز 3 2/ اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فيرونا بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مانيرو لكن روبرتو إنجليسي رد بهدفين لكييفو في الدقيقتين 23 و30 من ضربة جزاء.

وتعرض فيرونا لصدمة قوية بعد طرد لاعب وسطه الأرجنتيني برونو زوكوليني في الدقيقة 40 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي أدرك فيرونا التعادل بواسطة جيامباولو بازيني من ضربة جزاء في الدقيقة 50 لكن المهاجم المخضرم سيرجيو بيليسير 38/ عاما/ تكفل بهدف الفوز لكييفو في الدقيقة .73

الفوز رفع رصيد كييفو إلى 15 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد فيرونا عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.