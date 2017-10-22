منظمة الصحة العالمية تلغي تعيين رئيس زيمبابوي سفيراً للنوايا الحسنة

“القدس العربي” – وكالات: استجابت منظمة الصحة العالمية بسرعة، لغضب دولي بشأن تعيينها لرئيس زيمبابوي، روبرت موغابي كسفير للنوايا الحسنة، حيث ألغت المنصب بعد أقل من أسبوع من الإعلان عنه.

وكان تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أول مدير عام إفريقي للمنظمة ومقرها جنيف قد أعلن عن تعيين موغابي (93 عاماً) في 18 تشرين أول/أكتوبر.

وواجه مدير عام المنظمة انتقادات في أعقاب القرار من المجتمع الدولي وشخصيات عامة في زيمبابوي، حيث يتولى موغابي السلطة منذ 37 عاماً ،ويواجه نظام الصحة العامة مشكلات.

وأضاف مدير عام المنظمة السبت في بيان، “لقد قررت إلغاء التعيين” قائلاً إنه “فكر” في قراره.

وتابع مدير عام المنظمة “لقد استمعت بعناية لجميع الذين أعربوا عن مخاوفهم وسمعت القضايا المختلفة التي أثاروها”.

وأضاف “لقد تشاورت أيضاً مع حكومة زيمبابوي وتوصلنا إلى أن هذا القرار يمثل المصالح الافضل لمنظمة الصحة العالمية”.