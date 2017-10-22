إيندهوفن يهزم هيراكليس بالثلاثة ويعزز صدارته للدوري الهولندي

“القدس العربي”-(وكالات): عزز فريق إيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه هيراكليس 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وحقق إيندهوفن فوزه الخامس على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة من ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة وتجمد رصيد هيراكليس عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم هيرفينج لوزانو بهدف في الدقيقة 18 ثم أضاف ماركو فان جينكل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و90 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد روبن بروبر لاعب هيراكليس.