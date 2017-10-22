احتجاجات “ضد الكراهية والعنصرية في البوندستاغ” تبدأ في برلين

“القدس العربي” – وكالات: خرج آلاف الأشخاص في برلين الأحد، في مسيرة من بوابة “براندنبورغ” باتجاه البرلمان الألماني القريب منها ، لإظهار أنهم “ضد الكراهية والعنصرية في البرلمان (بوندستاغ)”.

وتأتي المظاهرة قبيل الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات ،والتي تعقد الثلاثاء، عندما يصبح حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي هو أول حزب يميني كبير يدخل البوندستاغ منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال منظمو المظاهرة ،ومن بينهم النقابة العمالية الاتحادية وحزب “دي لينكه” ومنظمات حقوق المثليين ومجموعات أخرى أصغر، إنه “في 24 تشرين أول/أكتوبر ، سوف يكون لليمينيين المتطرفين والعنصريين مكاناً في البوندستاغ ، كأعضاء في الكتلة الجديدة لحزب البديل من أجل ألمانيا”.

ومن بين من ألقوا كلمة أمام المتظاهرين عند بوابة براندنبورغ أحد الناجين من المحرقة .

وأفادت الشرطة بأنها نشرت نحو 200 فرد من قواتها في موقع المظاهرة .

وانتقد حزب البديل من أجل ألمانيا الأسبوع الماضي خطط الاحتجاج ووصفه بأنه “هجوم ضد الديمقراطية”.