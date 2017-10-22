قيادي كردي: شروط الحكومة العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

“القدس العربي” – وكالات: أكد المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره الأحد، أن الشروط التي حددتها الحكومة العراقية بشأن الحوار بين أربيل وبغداد غير مقبولة.

جاءت تصريحات بيره في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وممثلو المكونات في إقليم كردستان العراق .

وقال بيره: “لو كانت الحكومة العراقية تملك نية جدية للتحاور لما أصدرت أوامر اعتقال بحق أبطال وقادة الكرد”، موضحاً أن “شروط الحكومة العراقية غير مقبولة لبدء الحوار بين الجانبين”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، “إننا ندعو لبدء حوار غير مشروط مع بغداد ، وننتظر رد الحكومة العراقية لإجراء الحوار”.

فيما تحدث رئيس حزب التنمية التركماني، محمد إيلخاني عن الأوضاع في كركوك، وقال، إن “التركمان يقفون مع الكرد في خندق واحد”.

وأوضح إيلخاني أن “50 ألف تركماني نزحوا من ناحية بردي بسبب العمليات العسكرية والهجمات ” التي شنتها القوات العراقية والحشد الشعبي.