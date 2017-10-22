نقابة الإعلاميين بمصر توقف الإعلامي أحمد موسي بسبب تسجيل صوتي -(فيديو)

“القدس العربي”-(وكالات): قررت نقابة الإعلاميين بمصر، اليوم الأحد، وقف أحد الإعلاميين المقربين من النظام، عن العمل مؤقتًا، بعد بثه تسجيلًا صوتيًا أمس متعلقًا بتفاصيل هجوم إرهابي تعرضت له عناصر شرطية الجمعة.

وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه “تقرر في اجتماع طارئ (لم يحدد موعد انعقاده) لمجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية (الخاصة)، إيقاف مقدم البرنامج لحين انتهاء التحقيق معه”.

وأرجع الكنيسي ذلك إلى “حلقة موسي المذاعة يوم السبت 21 أكتوبر، وما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين”.

ومساء أمس السبت، أذاع موسى تسجيلاً صوتيًا، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل الحادث فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.

ومن جهته قال محمد أبو العينين، رجل الأعمال ومالك قناة “صدى البلد”، إنه قرر فتح تحقيق عاجل، حول حلقة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، وما بثه من تسجيل صوتي منسوب لأحد الضباط الناجين من معركة الواحات.

وأضاف “أبو العينين”، فى تصريح لـصحيفة مصرية “أحمد موسى أخطأ وتسرع فيما بثه من تسجيلات دست له، دون التأكد من صحتها، لكنه كان حسن النية”.