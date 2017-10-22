رئيس الوزراء المصري: تمديد حالة الطوارئ ضرورة

“القدس العربي” – وكالات: طالب رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مجلس النواب الأحد بالموافقة على تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء ، في كلمة له اليوم أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ، إن تمديد حالة الطوارئ ضرورة لضمان الأمن والاستقرار.

وأضاف أن “تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة ستظل نبراساً لبلادنا، وأن الأعمال الإرهابية، لن تثنينا عن مواصلة البناء والتنمية”.

وكانت مصر أعلنت تمديد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من الجمعة 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري .

ويعتبر القرار تمديداً لإعلان حالة الطوارئ التي تم إعلانها لأول مرة في نيسان/ إبريل الماضي، عقب حادثي تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، ومرة ثانية في شهر تموز/ يوليو الماضي.