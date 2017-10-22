اتحاد المخرجين الأمريكيين يبدأ خطوات طرد هارفي من عضويته

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن اتحاد المخرجين الأمريكيين اتخاذ خطوات عملية لإقصاء المنتج هارفي واينستاين من عضويته عقب الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على عدد من النساء.

وقالت بوابة “ديدلاين” الإلكترونية إن رئيس الاتحاد توماس شلامه ذكر عقب اجتماع الاتحاد السبت (بالتوقيت المحلي في أمريكا) أن الاتحاد بدأ منذ أسبوع في اتخاذ إجراءات ضد واينستاين.

وأضاف شلامه أن الاتحاد لا يعقب عادة على الشؤون الداخلية، إلا أنه اعتبر هذه الواقعة استثناء من القاعدة.

وأضافت البوابة أن قيادة الاتحاد أصدرت بيانا قالت فيه: “لا يصح قبول مثل هذه الصور للاستغلال البائس للنفوذ”، مشيرة إلى أن المسألة لا تتعلق بأشخاص.

وواصل الاتحاد القول “إن علينا أن نعترف أن المضايقات الجنسية كثيرة في مجتمعنا، وهي موجودة بصورة مؤلمة في وسطنا السينمائي”.

وأوضح البيان أن المخرجين والوكلاء وأطقم التمثيل السينمائي ورؤساء اللجان والممثلين والمنتجين وكتاب السيناريو صمتوا طويلا، “ولابد من كسر هذا القانون المشين للتواطؤ”، في إشارة للاعتداءات الجنسية.

كان اتحاد المنتجين السينمائيين قرر طرد واينستاين من عضويته، ووفقا للمتبع في مثل هذه الحالات فإن من حق الشخص أن يرد على هذه الاتهامات قبل اتخاذ القرار النهائي في عضويته يوم السادس من تشرين ثان /نوفمبر المقبل.

كما طردت أكاديمية أوسكار قبل أسبوع تقريبا واينستاين من عضويتها بعد أن كان أحد المنتجين المشهورين المسجلين بالأكاديمية.