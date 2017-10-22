“صباح الخير” على فيسبوك تؤدي إلى توقيف شاب فلسطيني

“القدس العربي”-(وكالات): أوقفت الشرطة الاسرائيلية شابا فلسطينيا بسبب ترجمة إلكترونية خاطئة لمنشور على صفحته على موقع “فيسبوك”، إذ تُرجمت العبارة من “صباح الخير” باللغة العربية إلى “هاجمهم” بالعبرية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية والشرطة.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت شابا فلسطينيا للتحقيق معه “بشبهة التحريض” ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

لكن صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية ذكرت أن الشاب نشر صورة له بجانب جرافة في مستوطنة بيتار عيليت الإسرائيلية التي يعمل بها في الضفة الغربية المحتلة، وأرفقها بكلمة “يصبحهم” التي تعني صباح الخير.

ولكن خطأ في الترجمة التلقائية في موقع “فيسبوك” أدى إلى ترجمة العبارة إلى “هاجمهم” باللغة العبرية. وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بتوقيف الشاب الأسبوع الماضي.

بعد ذلك، عادت الشرطة وأطلقت سراحه بعد أن لاحظت خطأ الترجمة.

ولم يقرأ أي شرطي إسرائيلي يتحدث اللغة العربية المنشور قبل توقيف الشاب، بحسب “هآرتس″.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري لوكالة فرانس برس إنه “تم بالفعل قبل أيام توقيف فلسطيني للتحقيق بشبهة التحريض عبر صفحته على فيسبوك”.

وأضافت “تم إطلاق سراحه فورا” بعد دحض الشبهات.