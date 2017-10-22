حرق عشرات الدراجات النارية في دارفور لهذا السبب!

لندن “القدس العربي”-: نفذت السلطات الأمنية في محلية “كبكابية “التابعة لولاية شمال دارفور السودانية، الجمعة الماضية حملة واسعة لمصادرة وحرق عشرات الدراجات النارية في المنطقة.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الإجتماعي حرق السلطات لعشرات الدراجات النارية عقب مصادرتها وجمعها في موقع واحد وسط حراسة أمنية مشددة .

ويشار أن حكومة شمال دارفور كانت قد منعت استخدام الدراجات النارية في الولاية منذ العام الماضي في اعقاب موجة من التدهور الامني شملت ولايات دارفور الخمس حيث اصدرت جميعها قرارات ادارية تمنع استخدام الدراجات النارية في اراضيها.