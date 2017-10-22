رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة “خاطفة” للقاهرة

“القدس العربي” – وكالات: وصل رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، مساء الأحد، إلى القاهرة، في زيارة قصيرة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين المصريين.

وقال مصدر دبلوماسي بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحافية، إن “العبادي وصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة ساعات للقاء مسؤولين مصريين (لم يسمهم)؛ حيث يبحث معهم عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح المصدر أن “رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل كان في استقبال العبادي بمطار القاهرة”.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد رئيسا الوزراء جلسة مباحثات بالصالة الحكومية بمطار القاهرة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن العبادي “سيبحث مع المسؤولين في مصر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، إلى جانب عدد من القضايا العربية وتطورات الأوضاع في العراق”.

بينما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصدر فى مكتب العبادي أن الأخير سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وستشمل مباحثاته مع المسؤولين المصريين الأزمة مع إقليم شمال العراق.

ووصل العبادي إلى القاهرة قادماً من السعودية، التي وصلها السبت؛ حيث عقد مباحثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارك في الاجتماع الأول لـ”مجلس التنسيق السعودي العراقي” في وقت سابق الأحد.

وخلال الاجتماع المذكور، قال العبادي إن “المنطقة لا تحتمل المزيد من التقسيم ولا استمرار النزاعات”، داعياً إلى “إنهاء النزاعات المسلحة ووقف سياسات التدخل في شؤون الآخرين”، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأتي زيارة العبادي إلى مصر والسعودية في سياق خارجية تشمل دولاً أخرى في المنطقة، وفق ما أفادت به الحكومة العراقية في بيان سابق، دون ذكر تفاصيل بشأن تلك الدول، ومدة الجولة.

وتشهد السنوات الأخيرة، تقارباً مصرياً عراقياً إثر فتور شهدته العلاقات طيلة 10 سنوات أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق في مارس/آذار 2003.‎

وسبق أن أجرى العبادي زيارة إلى مصر في يناير/كانون الثاني 2015، التقى خلالها السيسي.