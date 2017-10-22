مئات المعتقلين في سجن حمص المركزي يعلقون إضرابهم عن الطعام

“القدس العربي” – وكالات: علّق المئات من معتقلي سجن حمص المركزي وسط سوريا، الأحد، إضرابهم عن الطعام، الذي بدأوه الأسبوع الماضي، وذلك بعد وعود من النظام السوري بتنفيذ مطالبهم، حسب مصدر في المعارضة السورية.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعام مدة 7 أيام، بعد لقاء أجروه مع محافظ حمص التابع للنظام السوري”.

وأكد أن “المعتقلين سيعودون للإضراب في حال انقضت المدة ولم يتم تنفيذ وعودهم”.

وحسب بيان أصدره المعتقلون فإن من بين الشروط التي وضعوها “مراجعة أوضاعهم من جديد”.

تجدر الإشارة إلى أنّ المعتقلين بدأوا إضرابهم، إثر زيارة تفقدية أجرتها هيئة من منظمة الصليب الأحمر الدولي، فقام النظام بعرض السجّانيين بدلاً من السجناء أمام الهيئة، لإخفاء الأوضاع السيئة في السجن.

ويضم سجن حمص المركزي 550 معتقلاً، أغلبهم من المعتقلين السياسيين.