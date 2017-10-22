احتجاز رهائن بوسط بريطانيا والشرطة تؤكد عدم صلة الحادثة بأي نشاط إرهابي

“القدس العربي”-(وكالات): . قالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي)، الأحد، إن تقارير غير رسمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأن مسلحا يحتجز عدد من الرهائن داخل إحدى صالات البولينغ في مدينة نونيتون، وسط بريطانيا.

من جهتها، طالبت شرطة مقاطعة وركشير، التي تتبعها مدينة نونيتون، في تغريدة عبر “تويتر”، المواطنين بتفادي الاقتراب من مكان الواقعة.

وتقع صالة البولينغ في حديقة “بيرمودا” التي تضم، أيضا، صالة سينما، ومنطقة ألعاب أطفال، ومركز رياضي.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إن “الواقعة” التي تتعامل معها في مجمع ترفيهي بوسط انجلترا ليس لها صلة “بأي نشاط إرهابي”.

وكان شهود قد قالوا لمحطة سكاي نيوز في وقت سابق إن مسلحا احتجز أشخاصا رهائن في صالة للبولينج بالمجمع. ولم تؤكد الشرطة هذه التقارير.

وقالت شرطة واروكشير على تويتر إن “رجال الشرطة يتعاملون مع واقعة مازالت مستمرة في برمودا بارك في نانيتون وتؤكد أنه ليس لها صلة بأي نشاط إرهابي”.