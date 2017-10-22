فالفيردي يقود برشلونة لرقم غير مسبوق بدعم ميسي

“القدس العربي”: واصل برشلونة نتائجه المُبهرة تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردي، بتحقيق فوزه الثامن هذا الموسم على مستوى الدوري الإسباني، على حساب مالاغا في سهرة السبت، التي استضافها ملعب “كامب نو” وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة في سبت الجولة التاسعة.

ولم يسبق للعملاق الكاتلوني أن حقق بداية مُذهلة كهذه، إلا أربع مرات من قبل أعوام 1963/1964 و1997/1998 و2012/2013 و2013/2014، لكن بأفضلية للفريق الحالي، الذي تمكن من تسجيل 26 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى ثلاثة أهداف فقط –فارق 23 هدفًا-

وكانت أفضل بداية في أول تسع مباريات من قبل، تحت قيادة الأرجنتيني تاتا مارتينو، عندما سجل سحرة البلو غرانا 28 هدفًا واستقبلت شباكهم ستة أهداف، أي بفارق هدف أقل من فريق فالفيردي، ثم يأتي الراحل تيتو فيلانافا بفارق 18 هدفًا حين سجل معه الفريق 29 هدفًا واهتزت الشباك 11 مرة.

وجنى مدرب بلباو السابق مُحصلة هذه النتائج، باعتلاء صدارة المسابقة بـ25 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، بفارق أربع نقاط عن الوصيف “فالنسيا”، الذي استكمل بدايته الموافقة بخلع قلب كبير الأندلس “إشبيلية” برباعية نكراء على ملعب “الميستايا” بعد عصر السبت، فيما يحتل الريال المركز الثالث بـ17 نقطة قبل أن يستضيف إيبار على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” مساء اليوم الأحد.

والمُثير للدهشة، أنه قبل ضربة بداية هذا الموسم كانت التوقعات تصب في مصلحة الريال أكثر من البرسا، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه الميرينغي على عدوه الأزلي في مباراتي كأس السوبر المحلية، بخلاف خسارة النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان، لكن ميسي بالذات كان له رأيًا آخرًا.

ورغم أن ليو لم يُمارس هوايته المُفضلة بدك شباك الخصوم أمام مالاغا، إلا أنه ترك بصمته بتمريراته الحاسمة للرسام أندريس إنييستا، مُسجلاً مساهمته في 500 هدفًا لبرشلونة في 391 مباراة، منهم 360 هدفًا بتوقيعه الشخصي و140 تمريرة حاسمة، أضف إلى ذلك أنه يعتلي صدارة هدافي الدوري بـ11 هدفًا في تسع مباريات، ما يعكس تأثيره على وضع فريقه في الدوري، مقارنة بالعدو المدريدي الذي يعيش فترة صعبة على المستوى المحلي.