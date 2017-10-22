أليكسيس سانشيز يتقمص دور رونالدينيو  

“القدس العربي”: قاد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز فريقه أرسنال لاكتساح مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جرت على ملعب “غوديسون بارك” بعد ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبريميرليغ.

وكافأ صاحب الـ 28 عامًا نفسه، بإطلاق رصاصة الرحمة الخامسة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المُحتسب بدل من الضائع، مع ذلك، لم يتفاعل عشاق النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع الهدف، أكثر من اللقطة الأخرى التي تقمص خلالها دور ساحر كل العصور “رونالدينيو”.

وخطف سانشيز الأنظار بتسلم ولا أروع للكرة من الوضع طائرًا، ثم خدع توم ديفيس بتمريرة في عُمق الملعب لمسعود أوزيل، بدلاً من التمرير على الطرف كما كان يظن لاعب التوفيز، ليُجبر كثير من الحضور على التصفيق لمهارته، التي أعادت إلى الذاكرة ما كان يفعلها ملك الاستعراض رونالدينيو.

وبالفوز الذي حققه أرسنال على أعداء ليفربول، يكون قد رفع رصيده لـ16 نقطة، متقدمًا خطوة إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد الخاسر عند ثماني نقاط وفي المركز الثامن عشر، ليتعقد موقف المدرب الهولندي رونالد كومان المُهدد بالطرد أكثر من أي وقت مضى.