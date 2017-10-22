ارتفاع أصول بنوك قطر 1.4 % خلال سبتمبر الماضي  

“القدس العربي”-(وكالات): أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع حجم الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة 1.44 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

واستناداً إلى بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.336 تريليون ريال (354.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 1.317 تريليون ريال (349 مليار دولار) في الشهر السابق له.

ووفق البيانات، نما إجمالي ودائع العملاء في البنوك داخل قطر إلى 797.8 مليار ريال (211.6 مليار دولار).

وذكر مصرف قطر أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك، بما قيمته 1.74 مليار دولار على أساس شهري، إلى 309.5 مليار ريال (82 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفادت البيانات بتراجع ودائع الأجانب لدى بنوك قطر المحلية، بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري خلال سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 142.77 مليار ريال (37.8 مليار دولار).

وأوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تقريرا خلال أغسطس/أب الماضي، قالت فيه إن بنوك قطر قد تلجأ إلى رفع تكاليف الاقتراض نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.