مقتل 40 من مسلحي تنظيم الدولة إثر قصف جوي شرقي أفغانستان

القدس العربي”-(وكالات): أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، مقتل العشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي خلال غارة جوية استهدفت أحد معاقله بولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

وقالت بيان صادر عن الوزارة إن “قوات الدعم الحازم التابع لحلف شمال الأطلسي حددت مخبأ هام لمسلحيتنظيم الدولة الإسلامية في مديرية أتشين، وقصفته جوا، أمس السبت؛ ما أسفر عن مصرع 40 إرهابيًا، من بينهم اثنين من القيادات البارزة ومخططي الهجمات الانتحارية وهما (قاري قرآن) و(قاري فداء)”، حسب وكالة “باجوك” المحلية.

وأشارت الداخلية الأفغانية إلى أنه “تم تدمير كميات من الأسلحة والذخائر خلال الغارة”.