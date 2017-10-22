مصدر مسؤول بالخارجية السعودية ينفي زيارة أحد المسؤولين في المملكة لإسرائيل

“القدس العربي”-(وكالات): صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار اسرائيل سراً، وأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.

وأختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكداً أنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة العربية السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص.