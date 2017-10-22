نتائج وترتيب الفرق بنهاية تاسع جولات “البريمرليغ”

“القدس العربي”-(وكالات):

واصل فريق مانشستر سيتي حفاظه على قمة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، في الوقت الذي تلقى فيه مانشستر يونايتد خسارته الأولى في الموسم الحالي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة مساء اليوم الأحد.

ترتيب الهدافين:

1- هاري كين، توتنهام(8)

2- البلجيكي روميلو لوكاكو، مانشستر يونايتد(7)

2 – الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، مانشستر سيتي(7)

نتائج المباريات:

وست هام يونايتد- برايتون(0-3)

تشيلسي – واتفورد(4-2)

مانشستر سيتي – بيرنلي(3-0)

نيوكاسل يونايتد- كريستال بالاس(1-0)

ستوك سيتي – بورنموث(1-2)

هيديرسفيلد تاون- مانشستر يونايتد(2-1)

سوانزي سيتي – ليستر سيتي(1-2)

ساوثهامبتون – وست بروميتش ألبيو (1-0)

إيفرتون – أرسنال(2-5)

توتنهام – ليفربول(4-1)

ترتيب الفرق:

1- مانشستر سيتي(25)

2 - مانشستر يونايتد (20)

3 - توتنهام(20)

4 - تشيلسي(16)

5 - أرسنال(16)

6 - واتفورد(15)

7 - نيوكاسل يونايتد(14)

8 - بيرنلي(13)

9 - ليفربول(13)

10 -ساوثهامبتون(12)

11 - هيديرسفيلد تاون(12)

12 -برايتون(11)

13 -وست بروميتش ألبيون(10)

14 -ليستر سيتي (9)

15 -سوانزي سيتي (8)

16 -وست هام يونايتد(8)

17 -ستوك سيتي(8)

18 -إيفرتون(8)

19 -بورنموث(7)

20 -كريستال بالاس(3) .