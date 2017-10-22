وزير خارجية قطر: أي تأجيل للقمة الخليجية سيكون بسبب تعنت دول الحصار

“القدس العربي”-(وكالات): قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ان بلاده لم تصلها رسائل رسمية عن تأجيل القمة الخليجية المرتقب استضافتها في الكويت ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحمل آل ثاني، الدول المقاطعة لبلاده المسؤولية إن حصل التأجيل بسبب “تعنتها”، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة القطرية الدوحة.

وردا على سؤال حول الأنباء عن تأجيل القمة الخليجية، قال آل ثاني: “لم تردنا أي رسالة رسمية بخصوص ذلك، رغم أننا نتمنى أن تعقد القمة في وقتها”.

وأضاف “وإن كان هناك أي تأجيل سيكون بسبب تعنت هذه الدول وعدم قابليتها للبدء في نقاش حول مسببات هذه الأزمة المفتعلة”.

وقال إن “انعقاد أي اجتماع لمجلس التعاون يشكل فرصة ذهبية لبدء الحوار بطريقة حضارية وفق القنوات الدبلوماسية “.

وبين أن هذه الأزمة ” أثرت بشكل مباشر على الأمن الجماعي لدول التعاون بسبب التصرفات الغير مسؤولة لدول الحصار”.

ودعا الدول المقاطعة لبلاده إلى وقف “سلسلة التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده”.

تيلرسون من الدوحة: حان الوقت لحل الأزمة الخليجية ومستعدون

ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن “الوقت قد حان لحل الأزمة الخليجية”، معرباً عن استعداد بلاده لتيسير الحوار واستضافته”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية أمريكية لفرض حل للأزمة الخليجية، قال تيلرسون :”ليس لدينا أي نية لفرض حل على أي طرف”.

وأضاف “نحن نبقى على اتصال مع جميع الأطراف، والرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب تواصل مع قادة الدول المعنية وأبلغهم أنهم يؤمن أن الوقت قد حان لإيجاد حل لهذا النزاع″.

وأعرب عن استعداد بلاده “لتيسير الحوار، إما من خلال تيسير المفاوضات، أو وضع خارطة حل”.

وأردف: “ولكن في الأساس على الأطراف أن تصل لنقطة أن تكون مستعدة لحل هذا النزاع″.

وأضاف: “لقد عبرنا عن وجهة نظرنا أنه قد حان الوقت لإيجاد حل للأزمة، وسنستمر في عرض أي مساعدة بإمكاننا تقديمها من خلال استضافة الحوار أو تيسيره او دعم الجهود طويلة الأمد لأمير الكويت”.

فيما قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر، إن بلاده لم تصلها رسائل رسمية عن تأجيل القمة الخليجية المرتقب استضافتها في الكويت ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحمل آل ثاني، الدول المقاطعة لبلاده المسؤولية إن حصل التأجيل بسبب “تعنتها”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، وصل تيلرسون إلى الدوحة قادما من العاصمة السعودية الرياض، في ثاني محطات جولة خارجية تشمل 5 دول.

وقبيل توجهه للدوحة، جدد تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، دعوته للحوار لحل الأزمة الخليجية وإعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه ثاني زيارة لتيلرسون إلى السعودية وقطر خلال 4 أشهر، بعد الزيارة التي أجراها في يوليو/تموز الماضي وشملت السعودية وقطر والكويت.