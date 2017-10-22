توتنهام يبصم على رقم كارثي جديد لليفربول  

“القدس العربي”: دفع ليفربول ثمن هشاشة دفاعه بهزيمة ثقيلة جديدة على يد توتنهام، وصل قوامها لأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة الأسبوع التاسع للدوري الإنكليزي الممتاز، التي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وخرج الريدز بأكثر من رقم سلبي من المباراة، أبرزهم دخوله قائمة الأندية الستة الأكثر استقبالاً للأهداف في البريميرليغ (1002) هدفًا بعد الرباعية، بالإضافة للخماسي الآخر الذي استقبل أكثر من 1000 هدفًا توتنهام (1237 هدفًا)، أستون فيلا (1186)، وست هام (1163) ونيوكاسل (1148).

كما أن الحارس البلجيكي سيميون مينيوليه، أكثر حراس الدوري ارتكابًا للأخطاء الساذجة (11 مرة) منذ ظهوره مع النادي العريق صيف 2013، على النقيض من وضع ليفربول، يعيش المصري محمد صلاح في عالم موازي، بوصوله لهدفه الشخصي الخامس، ليُصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً في أول تسع مباريات، بعد روبي فولر (6 أهداف).

من توابع الرباعية النكراء، أنها جعلت سجل الفريق في استقبال الأهداف الأسوأ في أول تسع مباريات منذ ستينات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1964-1965، عندما اهتزت الشباك 16 مرة في تسع مباريات.

في المقابل، نجح توتنهام في إنهاء عقدته مع حُمر الميرسيسايد، التي امتدت لنحو 10 مباريات لم يذق خلالها السبيرس طعم الانتصارات، بواقع ست انتصارات لأصحاب “أنفيلد روود” وأربع تعادلات، غير أن قائد الفريق هاري كين، حافظ على سجله المُذهل بتسجيل مباراتين على الأقل في آخر ثماني مباريات خاضها في كل المسابقات.

وكان الكوري الجنوبي سيون هيونغ مين على موعد مع رقم استثنائي، بتسجيل 19 هدفًا، ليُصبح أكثر لاعب آسيوي تسجيلاً في بلاد الضباب جنبًا إلى جنب مع مواطنه بارك جي سونغ لاعب مانشستر يونايتد السابق.