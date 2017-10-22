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وفاة الممثلة روز ماري ليتش عن(81 )عامًا

Oct 22, 2017

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لندن - ” القدس العربي”:

توفيت روزماري ليتش، الممثلة الحائزة على عدة جوائز وممثلة الشاشة المعروفة بفضل أفلامها A Room With a View و فيلمThat’ll Be The Day، بعد معاناة قصيرة مع المرض .

ليتش، الذي لعبت دور غريس في المسرحية الهزلية المتلفزة My Family ، تألقت إلى جانب روبرت ليند ساي Robert Lindsay  وزوي واناماكر Zoe Wanamaker ، توفيت عن عمر   (81)عامًا.

وأعلنت وكيلة أعمالها كارولين دي وولف الخبر في بيان لها “إنه مندواعي الحزن الشديد أن أبلغ  وفاة روزماري ليتش في المستشفى أمس السبت 21  تشرين الأول / أكتوبر بعد معاناة قصيرة مع المرض “. وكانت ليتش تعيش مع زوجها كولين ستاركي.

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