﻿الشرطة الإسرائيلية تعتقل قادة منظمة يهودية إرهابية تكافح زواج اليهوديات من فلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»: بعد فترة طويلة من التهديدات للعرب وانتهاك حقوقهم بوسائل شتى اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس، رئيس منظمة «لهافا» اليهودية الإرهابية بنتسي غوفشتاين، و14 من ناشطي المنظمة، للتحقيق بشبهة ضلوعهم بتهديد شبان فلسطينيين تربطهم علاقات زواج بفتيات يهوديات. وحسب بيان شرطة الاحتلال فقد تمت مداهمة أعضاء هذه المجموعة الإرهابية في ساعة متأخرة من ليلة السبت.

وبعد تحقيقات سرية واسعة أجرتها وحده مكافحة الجرائم القومية في الشرطة، تمّ اعتقال 14 مشتبها بهم الذين ينتمون إلى «لهافا»، وهي منظمة متشددة تعمل ضد الشعب الفلسطيني، وضد الزواج المختلط وتعارض التعايش واندماج الإسرائيليين مع الأغيار، كما وتنسب لهم شبهات القيام بجرائم تحريضية ودعوات لتنفيذ نشاطات عنيفة وإرهابية معادية على خلفية عنصرية.

و«لهافا» منظمة عنصرية ترفع شعار «منع الانصهار في الأرض المقدسة»، وتستوحي أفكارها من زعيم حركة كاخ الإرهابي مئير كهانا، وسبق وحاولت تفجير حفل زفاف ليهودية تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة يافا قبل عامين. وكانت السلطات الإسرائيلية تغض النظر عن النشاطات العنصرية التي يقوم بها أعضاء المنظمة التي وصلت في الكثير من الأحيان للاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، لكن جهاز «الشاباك» يسعى مؤخرا لكبح نشاطهم منعا لتصعيد العلاقات بين اليهود والعرب على طرفي الخط الأخضر.

وغوفشتاين هو أحد تلاميذ زعيم حركة كاخ، وكان عضوا في مجلس مستوطنة كريات أربع في الخليل، وعرف باعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفتحت ضده ملفات اعتداء كثيرة بما فيها التنكيل بفلسطيني في القدس عام 1988. ويدور الحديث عن تحقيقات مركبة ومتشعبة وأسفرت بالتالي عن اعتقال المشتبهين الذين ينتمون لهذه المنظمة، بما يتضمن شخصيات قيادية وبارزة فيها، علما أن التحقيقات ما زالت جارية.

واعتبر محامي غوفشتاين، الناشط اليميني إيتمار بن غفير، أن الاعتقال جاء بـ «ضغط من اليسار». ودافع عن التنظيم وقال إنه «يعمل وفقا للقانون»، معتبرا أن الاعتقال هو عملية «كم أفواه». وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عددا من حوادث الاعتداء والمضايقة على الفلسطينيين في القدس المحتلة من قبل ناشطي المنظمة قد وقعت مؤخرا ضمن مساعي منع الانصهار ومحاربة ظاهرة زواج الشبان العرب بفتيات يهوديات. كما أوضحت أن أعضاء المنظمة قاموا أيضا بمحاولات لتوسيع أنشطتها.

ومن ناحية أخرى تدعي المنظمات الحقوقية التي تتبع هذه القضية أن الشرطة غير مبالية لظاهرة الاعتداءات الجماعية العنصرية التي ارتكبها عناصر وأفراد المنظمة. وفي تموز/ يوليو الماضي، قدم التماس إلى المحكمة العليا يطالب بمحاكمة غوفشتاين للتحريض على العنصرية والتحريض على العنف وإعلان المنظمة منظمة إجرامية وإرهابية.

وقالت المحامية أورلي إيريز لاحوفسكي، التي قدمت الالتماس نيابة عن «مركز الإصلاح للدين والدولة»، إن «غوفشتاين يحرض منذ سنوات على العنصرية والعنف، وإن أعماله الخطيرة لا تعالج من قبل سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية».

وينضح موقع حركة « لهافاه « بمواد تحريضية خطيرة على العرب وقد عنونت بعدة لغات منها بالعربية بـ « لا تجرؤ على مجرد التفكير بالبنات اليهوديات «. وفي الشهر الماضي عرضت الحركة فتاة يهودية من مدينة عسقلان تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة رهط داخل أراضي 48 بعدما أشهرت إسلامها في الأقصى. ومارست « لهافاه « ضغوطا واسعة عليها وعلى عائلتها حتى تركت زوجها لكنها عادت له مجددا.