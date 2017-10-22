﻿المغرب: سلطات الحسيمة تمنع تأسيس جمعية للتضامن مع الحراك الشعبي وهيئة تطالب بالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين

الرباط ـ «القدس العربي»: أقدمت سلطات مدينة الحسيمة على منع انعقاد الجمع العام التأسيسي لجمعية خاصة بالتضامن مع الحراك الشعبي في الريف. وأفاد بيان للجنة التحضيرية لتأسيس هذه الجمعية بأن السلطات أصرت، مرة أخرى، على خرق القانون والمساس بحقوق المواطنين في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات، حيث امتنع ممثل سلطة عن تسلم الإشعار بتأسيس الجمعية، كما اتصلت جهات أمنية مساء الجمعة المنصرم بمالك فضاء اقتصادي لتخبره بقرار منع عقد الجمع العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا.

واستنكرت عائلات معتقلي حراك الريف هذا الإجراء الذي وصفته بالقمعي، مؤكدة أنه يتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور المغربي، وأكدت العائلات المذكورة في بيانها أنها ارتأت تعليق عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية، والعمل على توسيع النقاش حول الخطوات النضالية القادمة.

وأكد البيان أن الخطوات النضالية مستقبلا ستتم بالتوافق التام بين عائلات المعتقلين وأبنائها المعتقلين بسجن عكاشة (في الدار البيضاء) وفي سجن الحسيمة وباقي السجون الأخرى، كما أكد البيان على الالتزام النضالي من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم، والعمل على رصد وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم كمعتقلين سياسيين.

على صعيد آخر، عقدت هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين اجتماعا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة مستجدات القضية بعد جلسة المحاكمة ليوم 17 أكتوبر الجاري في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وعبرت الهيئة عن خشيتها من المساس بالمحاكمة العادلة من خلال محاولة ضم جميع ملفات معتقلي حراك الريف في ملف واحد بغرض التهويل الإعلامي والمجتمعي لها وتضخيمها، وتصوير المعتقلين كأنهم مجرمون خارجين عن القانون، وليسوا ضحايا للخروقات والتعسفات الماسة بالحرية باعتبارهم معتقلين سياسيين ومناضلين حقوقيين وصحافيين مدافعين عن المطالب الاجتماعية العادلة. ويدخل في هذا الإطار أيضا تنصيب دفاع عن الدولة من اجل تخفيف العبء والضغط على النيابة العامة وإظهارها على خلاف واقع الحال بمظهر المحايد والمستقل عن الدولة لتبرير مطالبها في المحاكمة.

وجددت الهيئة التأكيد على أن قضية الصحافي المهدوي هي قضية معتقل رأي تتعلق بصحافي عبر عن رأيه بخصوص حراك الريف، مشيرة إلى أن إقحامها في قضية جنائية يعتبر تجاوزا وانتهاكا للقانون، لأن اي محاكمة للصحافي يجب ان تتم في اطار قانون الصحافة والنشر.

وأعلنت أنها راسلت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي ستقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 تشرين الأول/ أكتوبر، وتقديم ملتمس للجنة من أجل زيارة الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المعتقلين وكل معتقلي الحراك من أجل الاستماع إليهم بخصوص تصريحاتهم السابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم للتعذيب أو المعاملات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

وطالبت الهيئة إدارة السجن المحلي بعين السبع (عكاشة ) بتمكين المعتقل حميد المهداوي من حقه في العلاج، وخاصة أسنانه لتفادي حدوث مضاعفات على مستوى الفم واللثة، داعية كل الهيئات والتنسيقيات التضامنية مع معتقلي الحراك إلى توحيد عملها والتكتل من أجل تحقيق الهدف المركزي وهو إطلاق سراح كل المعتقلين، والتعريف بالقضية على المستويين المحلي والدولي.