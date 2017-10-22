﻿طلبات استدعاء برلمانية لوزير الداخلية… والحكومة توافق على «الطوارئ»

القاهرة ـ «القدس العربي»: دفع حادث الواحات البحرية في مصر، أعضاء في مجلس النواب لطلب استدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، للوقوف على تفاصيل الحادث، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها اليوم الإثنين.

وطالب جمال الشريف،عضو مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية للبرلمان ليبدد الصورة الحزينة حول اشتباكات الواحات، على حد قوله.

وقال خلال جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، التي ناقشت اشتباكات الواحات، إن «الشهداء الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن من أشرف الرجال، وأعظمهم وهم قدموا أرواحهم».

وتابع: «نحن نواب الشعب، ونمثل الشعب، ومن حقنا أن نسمتع لوزير الداخلية، فقد يكون لديه عقبات أو احتياجات، ولا بد من استدعاء وزير الداخلية لنتداول حول الأمن».

كذلك، تقدم النائب عبد الحميد كمال، أول أمس السبت، بطلب عاجل إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الواحات.

وقال النائب في طلبه: «في الوقت الذي ننعى فيه شهداء الشرطة الأبطال وندين فيه أعمال الخسة والنذالة للإرهاب الأسود، أطلب التوجه بضرورة استدعاء وزير الداخلية لإلقاء بيان حول ملابسات تلك العملية الإرهابية وكيفية التعامل معها والتي أودت بحياة أبطال رجال الشرطة من قتلى وجرحى بهذه الأعداد الكبيرة».

وتابع: استنادا إلى المادة (134) والمادة (139) من الدستور، برجاء التكرم بتوجيه طلب استدعاء وزير الداخلية، وطبقا للدستور فإن حضوره للمجلس وجوبيا متى طلب المجلس ذلك، للوقوف على الوقائع والمعلومات منه.

تكتل معارض ينعى الضحايا

في السياق، نعى تكتل «25 ـ 30» البرلماني المعارض «شهداء الوطن والواجب الذين اغتالتهم يد الغدر في ميدان الشرف والكرامة في حادثتي العريش والواحات، واللتين وقعتا في وقت متزامن وبعد مرور يومين من فرض جديد لحالة الطوارىء والتي ينص الدستور في المادة 154 على عدم زيادة مدتها عن 6 أشهر».

وقال في بيان أمس «في ظل المستجدات من هذه الأحداث الأليمة فإن التكتل يعلن موافقته على فرض حالة الطوارئ، وفى نفس الوقت يؤكد على أن هذه الحوادث وتواترها بهذا الشكل يشير بكل وضوح إلى وجود خلل في إدارة المواجهة مع الإرهاب الأمر الذي أودى بحياة خيرة أبنائنا غيلة وغدرا».

وأوضح التكتل أنه «سبق وتقدم نوابه ببيانات عاجله وطلبات إحاطة عقب الحوادث الأليمة السابقة، وطالبوا باستدعاء وزير الداخلية لتوضيح ملابسات هذه المصائب المتكررة».

وأضاف: «بناء عليه نطلب وبشكل عاجل حضور وزير الداخلية أمام مجلس النواب لتقديم تقرير واف عن الحادثة وكذلك تكوين لجنة تقصي حقائق لكشف أوجه القصور وكيفية معالجتها مع التأكيد على ضرورة توفير كل ما يلزم لدحر الإرهاب واقتلاع جذوره».

موافقة حكومية على الطوارئ

في الموازاة، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، موافقة الحكومة على قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أنه «في ظل الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، اتخذ المجلس قرارا بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلانها».

وقال في كلمته أمام مجلس النواب أمس: «أحيطكم علما بذلك القرار وفقًا لنصوص الدستور، وذلك للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد»، متابعا: «القرار إجراء ضروري، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة أرتأت ضرورة لإعلان حالة الطوارئ لحفظ أمنها ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها».

وتعهد بـ«ألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، فمصر كانت وما زالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعاً صباح أمس الأحد، ضم وزير الدفاع والانتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، خالد فوزي، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن «الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة والعناصر الإرهابية».

وأضاف أن «الرئيس تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم»، مؤكداً أنهم «ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى».

السيسي يوجه بملاحقة المرتكبيّن

ووجه السيسي بـ«بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق»، مشددا على أن «مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه».

كما أكد أن «الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها».

وشدد على «ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماماً حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين».