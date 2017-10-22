﻿هيئة الاستعلامات: «رويترز وبي بي سي» نشرتا أخبارا غير صحيحة عن الضحايا

القاهرة ـ « القدس العربي»: وجهت «الهيئة العامة المصرية للاستعلامات» احتجاجاً شديد اللهجة إلى كل من وكالة رويترز وشبكة بي بي سي البريطانية. وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت بنشره كل منهما، حول واقعة الواحات البحرية التي أسفرت عن مقتل 14 وإصابة 13 من عناصر الشرطة، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

وأدانت الهيئة في بيان ما قالت إنه «تغطية غير دقيقه لهذه الواقعة».

وأضافت:» في ظل الحرب التى تخوضها مصر دفاعاً عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً حسب رويترز، و 18 حسب بي بي سي، استنادا إلى ما سمته بمصادر أمنية لم تحددها».

وتابعت الهيئة: «لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها، الاستناد إلى ما أسميتاه بمصادر أمنية لم تحدداها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها».

واتهمت الهيئة «وسائل الإعلام بالتلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية الذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة بالعناصر الإرهابية».

وقالت الهيئة في بيانها:» أضافت الـبي بي سي العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة العناصر التي وصفتها بالإرهابية، أي وزارة الداخلية، ما يعد تلاعباً بنص منقول يتحمل قائله مسؤوليته».

وزادت «كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـبي بي سي العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـبي بي سي الإنكليزية ووكالة رويترز باللغة الإنكليزية باستبدال مصطلح «الإرهابيين»، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح «المقاتلين» الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنكليزية إيحاءات إيجابية للقارئ».

وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات، الـ «بي بي سي ووكالة رويترز، إما نفي صحة ما سبق لهما نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها».

وكانت وكالة رويترز و بي بي سي، أكدتا أن هجوم منطقة الواحات يوم الجمعة الماضي أسفر عن مقتل 52 من عناصر الشرطة، فيما تؤكد وزارة الداخلية المصرية، مقتل 14 وإصابة 13 فقط.