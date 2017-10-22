﻿زيدان يرى أنه ليس أفضل مدرب في العالم لعام 2017

مدريد – الأناضول: قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه ليس أفضل مدرب في العالم لعام 2017. وأكد أنه في حال منحه جائزة أفضل مدرب في العالم من الفيفا، فإنه سيقبلها ولكنه متأكد أنه ليس أفضل مدرب في العالم. وأضاف أن نتائج فريقه في الموسم الحالي ليست سيئة للغاية، ففريقه خلف برشلونة متصدر الدوري الإسباني بخمس نقاط فقط، في الوقت الذي يتصدر فريقه مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وأوضح أن فريقه حقق لقبين في بداية الموسم، والآن تنتظره بطولة أخرى وهي كأس العالم للأندية، ومن ثم فإنه يسير في الطريق الصحيح، وليس قلقا من مستواه.

مولر يخضع للكشف الطبي لتحديد حجم إصابته

ميونيخ – د ب أ: يخضع توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني للكشف الطبي لتحديد فترة غيابه عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. وتعرض مولر (28 عاما) للإصابة خلال الفوز على هامبورغ 1/صفر في البوندسليغا. وشارك مولر في بداية الشوط الثاني بدلا من الكولومبي خاميس رودريغز لكنه غادر الملعب مصابا بعد ثلاث دقائق فقط من صناعة هدف الفوز لزميله كورينتن توليسو في الدقيقة 52. ولم يتحدد بعد حجم الإصابة ولكن المدرب يوب هاينكيس متفائل بأنها لن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وقال: «كل شيء سيتضح بعد خضوع اللاعب لأشعة، توماس قال لي أنه يعاني من شد عضلي، وربما هي تصلب عضلي، أتمنى ألا يتفاقم الأمر عن ذلك».

بايرن ميونيخ يسجل دخلاً قياسياً الموسم الماضي

ميونيخ – د ب أ: حقق بايرن ميونيخ بعض النتائج المخيبة داخل الملعب الموسم الماضي، لكن بطل ألمانيا كشف عن تحقيق مستوى قياسي من الدخل والأرباح. ورغم خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وخسارته في المربع الذهبي لكأس ألمانيا، سجل بطل البوندسليغا دخلا بلغ 640 مليون و458 الف يورو، ما يزيد الأرباح قبل الضرائب بنسبة 22.2 بالمئة بقيمة 66 مليون و200 الف يورو. وقال يان كريستيان دريسن المدير المالي للنادي: «إخفاقنا في عبور دور الثمانية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد وعدم الوصول لنهائي كأس ألمانيا كلفنا نحو 25 مليون يورو». وأضاف: «لكن رغم ذلك تمكنا من تحقيق أرباح وبقينا بين مقدمة الأندية الأوروبية من الناحية المالية».

الاتحاد السعودي يمنع الهلال والأهلي من استخدام لقب «الملكي»!

الرياض – د ب أ: اصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا يمنع استخدام لقب «الملكي» المتنازع عليه بين ناديي الهلال وأهلي جدة. وأوضح: «يمنع استخدام لقب «الملكي» بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب». وأضاف: «يدعو الاتحاد السعودي إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار وبضرورة تنبيه جماهيرها للالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا، تجبناً لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي. وفي كل مباراة تحمل جماهير الأهلي والهلال لافتات تحمل اسم الملكي، حيث تبرر جماهير الأهلي أحقيتها باللقب بأن فريقها حظي بأولوية الرعاية من أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبدالله الفيصل ولعب في صفوفه ابن ملك، كما تأسس عقب توحيد السعودية ولونه الأخضر والأبيض وشعاره يحمل السيفين والنخلة وتسلم بطولة كأس الملك من جميع ملوك السعودية. بينما تستند جماهير الهلال إلى لقب «الملكي» لأن الملك سعود أمر بتغيير اسمه من الأولمبي إلى الهلال ويحظى بأكبر قائمة شرفية من أبناء الملوك.

غوانتشو ينال لقبه السابع على التوالي في الدوري الصيني

بكين – رويترز: حقق غوانتشو إيفرغراند رقما قياسيا بنيله اللقب السابع على التوالي للدوري الصيني بعد تغلب الفريق الذي يدربه لويز فيليبي سكولاري على غويتشو 5-1. ومنح هذا الانتصار غوانتشو التفوق بفارق تسع نقاط عن اقرب مطارديه، ما لا يمكن تعويضه مع تبقي مباراتين لشنغهاي سيبغ الثاني الذي خسر أمام 2-1 ضمن الجولة ذاتها. وقاد سكولاري، الذي من المتوقع أن يترك النادي عندما ينتهي عقده في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، غوانتشو لثلاثة ألقاب للدوري منذ حلوله بديلا لفابيو كانافارو في قيادة الفريق في يونيو/ حزيران 2015.

كافالي مدرباً للاتحاد السكندري المصري

القاهرة – د ب أ: كشف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، توصله لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي جان ميشيل كافالي لتدريبه لموسمين ويعاونه الفرنسي أرمان سينا .وكان مجلس إدارة النادي المصري أقال مدربه هاني رمزي بسبب سوء النتائج. ويملك كافالي مسيرة حافلة في عالم التدريب حيث سبق له قيادة المنتخب الجزائري موسم 2006/2007، وقاد العديد من الفرق العريقة داخل القارة الإفريقية.