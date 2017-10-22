﻿انتصاران سهلان لبليسكوفا وموغوروزا في الافتتاح

سنغافورة – رويترز: قدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا أداء قويا شمل العديد من الضربات الساحقة لتتغلب على الأمريكية فينوس وليامز المدعومة من قبل الجماهير 6-2 و6-2 في افتتاح البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في سنغافورة أمس.

وبعد انتصار بليسكوفا الرائع، تغلبت الاسبانية غاربين موغوروزا على ايلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا المتحمسة والمصنفة السابعة ْفي المباراة الثانية بالمجموعة البيضاء. وفازت المصنفة الثانية على العالم على بطلة فرنسا المفتوحة بنتيجة 6-3 و6-4. وتشارك وليامز (37 عاما) في البطولة الختامية، التي تضم ثماني لاعبات، للمرة الأولى منذ عام 2009 لكن منافستها التشيكية استهلت اللقاء بمنتهى القوة ولم تتراجع بعد أن كسرت إرسال وليامز مبكرا في المجموعة الأولى. وبدا واضحا للغاية أسلوب كلا اللاعبتين في الشوط الأول حيث لجأت وليامز، الفائزة باللقب عام 2008، للهجوم على الشبكة كلما سنحت لها الفرصة لذلك بينما اعتمدت بليسكوفا على ضرباتها القوية من الخط الخلفي. واستطاعت اللاعبة التشيكية الوصول لإيقاعها سريعا في الشوط الأول بينما وجدت منافستها الأمريكية صعوبة في أول أشواط إرسالها لتستفيد بليسكوفا من هفواتها وتكسر إرسالها بضربة أمامية ساحقة. واستقر أداء وليامز، التي بدت مضطربة في البداية، مع حلول الشوط الرابع لتنتزع الفوز بأول شوط لها في اللقاء بعد أن أطلقت ثاني ضربات إرسالها الساحقة في اللقاء. وبعد كسر اللاعبتين لإرسال بعضهما البعض نجحت بليسكوفا في التقدم 5-2 بعد أن دفعت بمنافستها الأمريكية للعدو عبر جنبات الملعب. وتسبب خطأ مزدوج آخر ارتكبته الأمريكية في منح منافستها بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا أول نقطة لحسم المجموعة التي أنهتها لصالحها في 32 دقيقة بعد أن سددت وليامز ضربة خلفية شاردة إلى خارج الملعب. وقالت بليسكوفا في مقابلة على جانب الملعب «أعتقد أن ضربات إرسالي اليوم كانت جيدة لكن النتيجة أظهرت أن الأمر كان أسهل مما كان عليه بالفعل».

وبدأت اللاعبتان المجموعة الثانية بهدوء وحافظت كل منهما على إرسالها قبل أن تتفوق بليسكوفا في الشوط الثالث الحاسم بعد تصديها لنقطتي كسر إرسالها مرة عن طريقة ضربة مباشرة رائعة ومرة بواسطة إرسال ساحق قبل أن تطلق ضربتي إرسال قويتين لتظل ممسكة بزمام الأمور. وقاتلت وليامز من أجل الوصول لإيقاعها والسيطرة على المباراة بينما استطاعت منافستها، التي حافظت على إرسالها في الشوط السابق، أن تستفيد من أداء منافستها السيئ في عدة نقاط لتكسر إرسالها وتوسع الفارق. وواصلت بليسكوفا التقدم في المجموعة الثانية بنتيجة 5-2 قبل أن تمنحها ضربة أمامية ساحقة فرصة الحصول على ثلاث نقاط لحسم المباراة. وبينما قدمت وليامز أفضل ما لديها لتتمكن من التصدي لهذه المحاولات فان ضربة خلفية متقنة من بليسكوفا في رابع نقاط حسم اللقاء منحتها الفوز بالمباراة في 74 دقيقة. وظهرت موغوروزا لثالث مرة على التوالي في سنغافورة، وعولت اللاعبة الاسبانية على خبرتها بهذا الملعب لتنهي سلسلة مؤلفة من خمس محاولات لكسر الإرسال وتنتزع الفوز بالمجموعة الأولى أمام منافستها لاعبة لاتفيا البالغة من العمر 20 عاما. وعقب تقدمها 5-1 في المجموعة الثانية، اصطدمت مسيرة موغوروزا نحو الفوز بعقبة تتمثل في وابل من الضربات الحاسمة التي سددتها أوستابنكو لتنتزع ثلاثة أشواط متتالية قبل أن تقتنص اللاعبة الاسبانية النقطة الثالثة لحسم المباراة. وقالت موغوروزا: «استطاعت في نهاية المباراة تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي سنحت لها قبل النهاية لكنني نجحت في الحفاظ على هدوئي وقلبت دفة اللقاء. إنها لاعبة شابة وواثقة من نفسها لذا فقد كنت أدرك أن المهمة ستكون صعبة». وتبدأ اليوم مباريات المجموعة الحمراء التي تضم الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا والأوكرانية ايلينا سفيتولينا والدنماركية كارولين فوزنياكي والفرنسية كارولين غارسيا.