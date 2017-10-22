﻿غريفن يقود كليبرز إلى انتصار كبير على فينكس صنز

واشنطن – رويترز: سجل بليك غريفن 29 نقطة بينما استحوذ داندريه جوردن على 13 كرة مرتدة ليواصل لوس انجليس كليبرز مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم ويتغلب على فينكس صنز 130-88 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل اليكس لين 15 نقطة وأضاف ديفن بوكر 13 نقطة ليعاني صنز للمباراة الثانية على التوالي. واستحوذ تايسون تشاندلر لاعب صنز على 14 كرة مرتدة. وكان فينكس خسر أمام لوس انجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي وبات الآن بدون أي انتصار هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم. وتخلص غريفن من بدايته البطيئة خلال اللقاء ووصل لقمة تألقه في الربع الثالث. وأخذت جماهير كليبرز تردد عبارة «أفضل لاعب في الدوري» أثناء تنفيذ غريفن لرمية حرة في النصف الثاني من اللقاء. وفاز تورنتو رابتورز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 128-94 رغم تألق اللاعب الاسترالي بن سيمونز في صفوف الخاسر بعد أن سجل 18 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وأرسل ثماني تمريرات مؤثرة. كما تغلب اورلاندو ماجيك على كليفلاند كافاليرز 114-93 لينهي اورلاندو مسلسل هزائمه التي دامت 17 مباراة متتالية أمام كليفلاند ولاعبه ليبرون جيمس. ولم يفز ماجيك على كليفلاند منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني 2012 في أطول مسلسل هزائم في تاريخ ماجيك أمام فريق بعينه. وفاز ميامي هيت على انديانا بيسرز 112-108 بينما تغلب ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 111-107.