﻿الدوري القطري: الدحيل يفوز على أم صلال برباعية ويستعيد الصدارة

الدوحة – د ب أ: استعاد الدحيل صدارة الدوري القطري بفوزه الكبير على مضيفه أم صلال 4/1 في المرحلة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز الأهلي على قطر 3/صفر.

وسجل أهداف الدحيل تي هي نام في الدقيقة السادسة ويوسف العربي (هدفين) في الدقيقتين 40 و68، من ركلة جزاء، ويوسف المساكني في الدقيقة 70، فيما سجل هدف أم صلال الوحيد بزمان خوبياري في الدقيقة 87. ورفع الدحيل رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب متفوقا على السد، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد أم صلال عند عشر نقاط في المركز الرابع. ويعد هذا الفوز هو الخامس على التوالي للدحيل الذي لم يتعادل أو يخسر في أي مباراة في الدوري هذا الموسم، فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لأم صلال حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة. وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي على مضيفه قطر 3/صفر. وسجل أهداف الأهلي مشعل عبدالله (هدفين) في الدقيقتين 13 و62 وياسين الشيخاوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع بفارق نقطة أمام قطر صاحب المركز العاشر.