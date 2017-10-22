﻿الوداد المغربي يهزم اتحاد الجزائر بثلاثية ويصعد إلى الدور النهائي

الدار البيضاء – د ب أ: تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه اتحاد الجزائر 3/1 في إياب الدور قبل النهائي. وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين سلبا ليتفوق الوداد 3/1 في مجموع اللقاءين.

وتقدم الوداد بهدف عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 26 ثم أضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 54. وتعرض الوداد لضربة قوية لطرد أمين عتوشي في الدقيقة 55 بعد تدخل عنيف مع محمد بن خميسة لاعب اتحاد الجزائر. واستغل اتحاد الجزائر النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف في الدقيقة 68 بتوقيع المدافع ايوب عبداللاوي. لكن الوداد تمكن من تسجيل هدف الاطمئنان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق بنشرقي الذي أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه. ويلتقي الوداد في النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري مع النجم الساحلي التي أقيمت في وقت متأخر أمس في استاد برج العرب، حيث تفوق الفريق التونسي 2/1 في مباراة الذهاب قبل مواجهة الإياب. وتأهل الوداد للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه حيث فاز باللقب في 1992 على حساب الهلال السوداني قبل أن يخسر النهائي في عام 2011 على يد الترجي التونسي.