﻿الدوري الإيطالي: كولاروف يقود روما إلى الفوز… وميلان يسقط مجددا

روما – د ب أ: انتزع روما فوزا صعبا من مضيفه تورينو 1/صفر في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل ميلان مع جنوى سلبا، وفوز كييفو على فيرونا 3/2، وأتلانتا على بولونيا 1/صفر، وفيورنتينا على بينفينتو 3/صفر، وساسولو على سبال 1/صفر.

ويدين روما بالفضل للاعبه الكساندر كولاروف، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 69. ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد تورينو عند 13 نقطة في المركز العاشر. وسقط ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى ليحصل كل منهما على نقطة. واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد ليوناردو بونوتشي. ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف تورينو، كما رفع جنوى رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر. وحول كييفو تأخره بهدف أمام ضيفه فيرونا إلى الفوز 3/2. وتقدم فيرونا بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مانيرو، لكن روبرتو إنغليسي رد بهدفين لكييفو في الدقيقتين 23 و30 من ركلة جزاء. وتعرض فيرونا لصدمة قوية، بعد طرد لاعب وسطه برونو زوكوليني في الدقيقة 40 لحصوله على الإنذار الثاني، لكنه أدرك التعادل بواسطة جانباولو بازيني في الدقيقة 50، لكن المهاجم المخضرم سيرجيو بيليسير (38 عاما) تكفل بهدف الفوز لكييفو في الدقيقة 73، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد فيرونا عند ست نقاط في المركز السابع عشر. وسجل أندرياس كورنلويس هدفا في الدقيقة 71 قاد به أتلانتا للفوز على بولونيا 1/صفر. ورفع أتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 14 نقطة في المركز الثامن. واكتسح فيورنتينا مضيفه بينفينتو 3/صفر. سجل الأهداف ماركو بيناسي في الدقيقة 18 وكوما باباكار في الدقيقة 47 وسيرل تيريو في الدقيقة 66. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل بينفينتو بلا نقاط في المركز العشرين الأخير. وفاز ساسولو على سبال 1/صفر. وسجل الهدف ماتيو بوليتانو بعد ثوان قليلة من بداية المباراة. ورفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سبال عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.