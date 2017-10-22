﻿الدوري الاسباني: برشلونة يعزز صدارته بتغلبه على ملقة بثنائية

مدريد – د ب أ: عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بتغلبه على ملقة 2/صفر في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على إشبيلية 4/صفر وريال بيتيس على ألافيس 2/صفر وتعادل ليفانتي مع خيتافي 1/1.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثانية. وأضاف أندريس إنييستا الهدف الثاني في الدقيقة 56. ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن بلنسية وثماني نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد، الذي يمكنه تقليص الفارق عندما يواجه إيبار. فيما توقف رصيد ملقه عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير. وحافظ برشلونة، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة. بينما ما زال ملقة يبحث عن فوزه الأول في الدوري حيث خسر في ثماني مباريات وتعادل في واحدة. وواصل بلنسية انطلاقته المميزة وحافظ على سجله خاليا من الهزائم بتغلبه على إشبيلية 4/صفر. وسجل أهدافه غونكالو غويديس (هدفان) في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع وسيموني زازا في الدقيقة 51 وسانتياغو مينا في الدقيقة 85. ورفع بلنسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز السادس. وفاز ريال بيتيس على ضيفه ألافيس 2/صفر. وسجل الهدفين أنطونيو سانابريا في الدقيقة 13 واليكسيس روانو، لاعب ألافيس، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78. ورفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ألافيس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وخيم التعادل 1/1 على مباراة ليفانتي بضيفه خيتافي. وتقدم خيتافي بهدف فيصل فجر في الدقيقة 58، وتعادل ليفانتي عن طريق خوسي موراليس في الدقيقة 62. ورفع خيتافي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.