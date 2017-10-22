﻿الدوري الانكليزي: الهزيمة الأولى ليونايتد أمام المغمور هدرسفيلد… وكوارث ليفربول الدفاعية مستمرة… وخماسية لأرسنال

لندن – رويترز: فاجأ هدرسفيلد ضيفه مانشستر يونايتد وهزمه 2-1، لتضع حدا لانطلاقة الفريق الزائر الخالية من الهزائم في الدوري الانكليزي هذا الموسم، وأبعدته بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز 3-صفر على بيرنلي.

وجاء الفوز الأول لهدرسفيلد على يونايتد منذ 1952 في أجواء ممطرة ولم يكن متوقعا تماما بعدما أحرز هدفا واحدا في آخر ست مباريات في الدوري. لكن الوافد الجديد استحق فوزه الأول في الدوري منذ منتصف أغسطس/ آب بعدما هز شباك يونايتد مرتين في الشوط الأول ثم صمد أمام ضيفه وحالة الطقس. وأحرز ارون موي لاعب السيتي السابق ولوران ديبوتر هدفين في أول 33 دقيقة، وزادت الأمور سوءا على يونايتد بعد إصابة فل جونز. ورد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد بإشراك هنريخ مختاريان وماركوس راشفورد بدلا من خوان ماتا وأنطوني مارسيال في بداية الشوط الثاني، وأحرز راشفورد هدفه السابع هذا الموسم لتنتهي أول مواجهة بين الفريقين منذ 1972 بشكل مثير. وألقى مورينيو باللوم على الأخطاء الدفاعية في الهزيمة. وقادت الهفوات الدفاعية الساذجة ليفربول لتلقي هزيمته الثالثة، عقب خسارته الموجعة 1/4 أمام مضيفه توتنهام، الذي واصل صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، الثاني، المتساوي معه في الرصيد. في المقابل، تجمد رصيد ليفربول، الذي لم يحقق سوى انتصار وحيد فقط في مبارياته الست الأخيرة، عند 13 نقطة في المركز الثامن، ليواصل ابتعاده عن مراكز المقدمة، ويدفع ثمن كوارث خط دفاعه، بعدما ارتفع عدد الأهداف التي سكنت شباكه إلى 16 هدفا خلال تسع مباريات فقط في الدوري. واستغل توتنهام الأخطاء الدفاعية القاتلة للضيوف مبكرا، بعدما افتتح النجم هاري كاين التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثاني في الدقيقة 12. وبينما قلص النجم المصري محمد صلاح الفارق بتسجيله هدفا لليفربول في الدقيقة 24، مسجلا بذلك هدفه الخامس في المسابقة هذا الموسم والتاسع في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع الفريق الأحمر، وآضاف ديلي آلي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، واصل كاين تألقه بعدما أضاف الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، ليرتقى إلى صدارة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجمي مانشستر سيتي ويونايتد على الترتيب. وبمقاييس مانشستر سيتي في تسجيل الأهداف مؤخرا فإن الفوز 3-صفر على بيرنلي كان متواضعا، وتحولت الأمور رأسا على عقب بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الأول عندما سقط برناردو سيلفا داخل المنطقة بشكل مسرحي. وقال شون دايك مدرب بيرنلي: «كان يجب علي مشاهدة الإعادة أربع مرات لرؤية الاحتكاك. لكن لو عرقلت ابني في الحديقة سأشعر بالذهول لو سقط بهذا الشكل على الأرض. من المذهل رؤية ما يفعله هؤلاء اللاعبون». ونفذ سيرجيو أغويرو ركلة الجزاء بنجاح ليعادل رقم ايريك بروك القياسي برصيد 177 هدفا في صدارة قائمة هدافي السيتي عبر التاريخ. وأضاف نيكولاس أوتامندي وليروي ساني هدفين ليؤكدا الفوز 11 على التوالي للسيتي بجميع المسابقات وهو رقم قياسي. واقترب تشلسي من توتنهام، بفوزه 4-2 على واتفورد. وجاءت المباراة متكافئة على عكس ما تشير إليه النتيجة،÷ ونجح فريق المدرب ماركو سيلفا في قلب تأخره بهدف ليتقدم 2-1 قبل أن يحسم هدفان من ميشي باتشواي وآخر من سيزار أزبيليكويتا المواجهة. وتراجع ايفرتون إلى منطقة الهبوط بعدما قلب ارسنال تأخره بهدف ليفوز 5-2 باستاد «غوديسون بارك». وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل جيد وافتتح وين روني التسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة 12 وهو هدف يأتي بعد حوالي 15 عاما من هدف مماثل له في شباك ارسنال أيضا وعمره 16 عاما أعلن به عن نفسه للعالم. ورغم تأخره سيطر ارسنال على المباراة وسدد 17 كرة على المرمى في الشوط الأول فقط، ومن احداها أدرك التعادل عبر ناتشو مونريال من مدى قريب قبل خمس دقائق على الاستراحة.

وواصل هجومه في الشوط الثاني وتقدم بضربة رأس من مسعود أوزيل في الدقيقة 53. وطُرد إدريس غايي لاعب ايفرتون بعد 15 دقيقة أخرى لحصوله على إنذارين قبل أن يهز الكسندر لاكازيت الشباك في الدقيقة 74 ثم أضاف آرون رامزي واليكسيس سانشيز هدفين في النهاية وبينهما أحرز عمر نياس الهدف الثاني لصاحب الأرض. وتقدم ارسنال إلى المركز الخامس لكن الفوز زاد الضغط على رونالد كومان مدرب ايفرتون.

وسيزداد الضغط على مارك هيوز مدرب ستوك بعدما تركته هزيمة مخيبة للآمال 2-1 بملعبه أمام بورنموث في منطقة الهبوط. وكان هيوز يأمل بأن تمنح عودة القائد رايان شوكروس المزيد من القوة للدفاع بعد الهزيمة المذلة 7-2 أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي لكن شوكروس تسبب في ركلة جزاء هز منها جونيور ستانيسلاس الشباك كما هز اندرو سورمان الشباك. وقلص مامي بيرام ضيوف الفارق لكن الهدف لم يكن كافيا لمنع بورنموث من تحقيق فوزه الأول خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.