﻿العثور على جثتي رجل وامرأة في متنزه أمريكي

لوس انجليس ـ أ ف ب: عثر في متنزه جوشوا تري الوطني في كاليفورنيا على جثتي رجل وامرأة من هواة التنزه فقد أثرهما منذ نهاية تموز/يوليو في ما يبدو جريمة قتل تلتها عملية انتحار، على ما أعلنت السلطات.

وفقد أثر جوزف أوربيسو (22 عاما) وشريكته رايتشل نغوين (20 عاما) اللذين ذهبا للتنزه حسب أحد الشهود، منذ 28 تموز/يوليو. وقد عثر على جثتيهما الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صدر عن الشرطة في منطقة سان برناردينو أن «عناصر الإثبات الأولية تشير إلى أن أوربيسو أطلق النار على نغوين قبل أن ينتحر. ولا يزال التحقيق جاريا في هذا الخصوص».

وحسب وسائل إعلام محلية، تتحدث السلطات عن فرضية أن يكون الشريكان قد افتقرا إلى القوت والماء.