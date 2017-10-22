﻿عشرات يمارسون اليوغا وسط العاصمة اللبنانية

بيروت ـ أ ف ب: تجمّع عشرات من ممارسي اليوغا في وسط بيروت في نشاط «تحيّة للشمس» على أنغام موسيقى هندية، فيما تسجّل هذه الرياضة انتشارا متزايدا في صفوف اللبنانيين الباحثين عن «الراحة» في ظلّ الأوضاع الصعبة في لبنان والواقع المضطرب في المنطقة.

واحتشد العشرات من الرجال والنساء والأطفال في ساحة الشهداء في قلب العاصمة اللبنانية للمشاركة في هذا النشاط الذي أطلق عليه اسم «108 سان سالوتيشن» مؤدين حركات يوغا لمدة زادت على ساعتين، على أنغام موسيقى من آلات نفخ وآلات إيقاعية.

وقالت ميرا سبليني مديرة مركز «شيباليلا» المتخصص في اليوغا «ننظّم هذا النشاط للسنة الثالثة على التوالي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد، بهدف أن نرفع مستوى الطاقة الإيجابية من خلال اليوغا» .

وتنتشر في الآونة الأخيرة هذه الرياضة بين اللبنانيين، مثيرة اهتماما متزايدا خصوصا في صفوف الشباب، وباتت مناطق عدة من لبنان لاسيما في بيروت تضمّ الكثير من المراكز المختصّة.