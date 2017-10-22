﻿ لندن تقيم أكبر مبنى للسكن المشترك في العالم

لندن ـ أ ف ب: يتألف المبنى الواقع في لندن من 10 طوابق ويشبه الفنادق، وهو يضم أكبر مشروع لتشارك السكن في العالم، حسب مروجيه، مقدما غرفا صغيرة وخدمات عالية المستوى لشاغليه، في سياق مبادرة هدفها مواجهة أزمة السكن في المدن.

ودشن هذا المشروع في ربيع العام الماضي على حافة طريق مروري في شمال غرب العاصمة البريطانية، على بعد 10 كيلومترات تقريبا مشيا عن محطتي مترو. ويعد مبنى «أولد اوك» رائدا في مجال تشارك السكن وأوسع المشروعات من هذا النوع، حتى لو أن مفهوم السكن التشاركي شائع في العالم وفي الولايات المتحدة خصوصا.

ويتألف المبنى من 545 غرفة تمتد على 12 مترا مربعا في المعدل فيها حمامات ومطابخ مشتركة في بعض الحالات وهي كلها وجدت من يستأجرها، حسب إد توماس المسؤول عن هذا المشروع في مجموعة «كولكتيف» العقارية.

وأبرز ما يميّز هذا المبنى الذي يضم منتجعا وصالة رياضة ومكتبة وقاعة للعمل المشترك ومطعما وصالة سينما تعج بالمشاهدين وقت عرض المسلسل الضارب «غيم أوف ثرونز» هو مساحاته المشتركة الشاسعة المزينة بأرائك ملونة ومفروشات خشبية التي تنظم فيها سلسلة من الأنشطة، من قبيل حصص يوغا وأمسيات موسيقية.

وتجذب كل هذه الميزات المستأجرين الذين هم بأغلبيتهم من الشباب من سنّ 22ــ35 عاما، ويكسبون في المعدل 30 ألف جنيه في السنة (40 ألف دولار تقريبا) والذين لا خيار أمامهم في أغلب الأحيان سوى إنفاق كل راتبهم على شقة فردية أو تشارك شقة في حالة بالية مع غرباء.

ويقول إد توماس إن «العثور على شقة للاستئجار في لندن مسألة تكلف الكثير من الوقت والمال. وحتى بعد العثور على مسكن، تعد حظوظ الاتفاق مع المستأجرين الآخرين ضئيلة. ونحن نسعى إلى حل هذه المسألة».

وحسب المجموعة العقارية «نايت فرنك»تكلف الغرفة في شقة مشتركة ما يعادل 1602 جنيه استرليني (ألفي دولار تقريبا) في الشهر الواحد في الأحياء الراقية الواقعة في وسط لندن، و954 جنيها استرلينيا (1200 دولار تقريبا) في المناطق البعيدة نسبيا عن وسط المدينة.

أما في «أولد أوك» فتتماشى الإيجارات مع غلاء المعيشة في العاصمة البريطانية. وتتراوح أسعار أغلبية الغرف من 850 ــ 1100 جنيه استرليني (1120 إلى 1450 دولارا تقريبا)، لكنها تشمل الخدمات كلها، من كهرباء وإنترنت وخدمات تنظيف وبنى تحتية مشتركة وحتى الضرائب، ما عدا المأكولات والمشروبات. وتؤجر أكبر الغرف بسعر يتخطى 1400 جنيه (1850 دولارا تقريبا.