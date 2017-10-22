﻿في الغابون… المدرسون يتحرشون جنسيا بالطالبات

ليبرفيل ـ أ ف ب: تستخدم عبارة «الأمراض المنقولة جنسيا» للدلالة على أمراض تنتقل بممارسة الجنس، لكن الطلاب في الغابون عدّلوا هذه العبارة لتصبح «الدرجات المنقولة جنسيا» للدلالة على استخدام بعض المدرّسين سلطتهم وصلاحياتهم لابتزاز طالبات والتحرشّ بهن.

ومن الطالبات اللواتي يروين مضايقات واعتداءات مارسها معهن مدرّسون مسلّحون بسلطتهم في منح العلامات التقديرية، ميلاني التي فضّلت ألا تكشف عن اسمها الحقيقي وأن تغطّي وجهها أمام كاميرات مراسلي وكالة فرانس برس.

وهذه الشابة اليوم طالبة في جامعة عمر بونغو في ليبرفيل في الغابون، وهي لا تتردد في الحديث عن «تحرّش جنسي» تعرّضت له من أساتذتها الذين لم يتورّعوا عن ابتزاز تلميذاتهم بالدرجات التقديرية للحصول منهن على خدمات.

وتروي طالبة أخرى، طلبت أيضا عدم الإفصاح عن اسمها، كيف أنها اضطرت لتغيير اختصاصها بعدما رفضت الرضوخ للطلبات الجنسية لأحد مدرّسيها فأحال حياتها في الكليّة جحيما.

في العقود الماضية كانت هذه القصص عن «الدرجات المنقولة جنسيا» تقتصر على الحديث المحدود بين الناس من دون أن تشكّل في أي من المرّات فضيحة علنية واسعة النطاق.

لكن الحديث عن المشكلة بدأ يتّسع في الآونة الأخيرة مع ظهور مقالات صحافية تثير هذه القضية.

ويبدو أن الرغبة في الحديث عن هذه التجاوزات ليست حكرا على الفتيات، بل إن عددا من الذكور أيضا لديهم ما يقولونه في هذا الشأن.

ويروي فرانك ماتوندو المسؤول الطلابي في جامعة عمر بونغو «في حال كان للتلميذة صديق، فإنه يتعرّض هو الآخر لضغوط كبيرة من المدرّس تصل إلى جعله يرسب في الامتحانات، لدفعه إلى إقناع صديقته بالرضوخ» لنزوات المدرّس.

وقد عمد ممثلو الطلاب في الجامعة لرفع شكوى بهذه القضية إلى إدارة الجامعة.

يتحدّث بعض الأساتذة عن «إشاعات» كثيرة لا أصل لها، برغم إقرارهم بوجود المشكلة، كما يقول فاليري ميمبا المسؤول في الجامعة.

ويضيف «حين ترتفع درجات طالبة ما يميل بعضهم لاتهامها بأنها مارست الجنس مع الأستاذ».

حتى أن بعض الأساتذة يتحدّثون عن ابتزاز من جانب التلميذات لتحسين درجاتهن.

ويقول أستاذ ورئيس قسم رفض الكشف عن اسمه إنه تلقى عرضا من تلميذة بأن تمارس الجنس معه مقابل رفع درجاتها، فيما تحدّث زميل آخر له عن عرض رشوة تلقاه من أحد تلاميذه.

ويقول أحد الأساتذة الجامعيين «أفهم أن يكون هناك تلاميذ يخافون من التقدّم بشكوى» خوفا من التعرّض للانتقام وإمكانية التواطؤ بين بعض الأساتذة.

وهو يرى أن إدارة الجامعة تميل إلى التقليل من شأن هذه القضية التي تضرب المدارس أيضا.

لكن عددا من الطلاب، مثل فرانك ماتوندو، يرغبون في وجود نظام يتيح كسر الخوف وتقديم الشكاوى.

ويقول المسؤول في الوزارة «نرحّب باقتراحات الطلاب» في هذا الشأن.

وكان الرئيس علي بونغو ندد في عام 2012 بالتحرّش الجنسي واستغلال النفوذ الذي «يحبط أصحاب الكفاءات» في البلاد.