العبادي يبحث “الحرب على الارهاب” مع العاهل الأردني في عمان

عمان- (أ ف ب): استقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مساء الأحد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في لقاء جرى خلاله بحث “الحرب على الارهاب” حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن المباحثات “تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية”.

وأكد الملك خلال المباحثات “موقف الأردن الثابت في دعم العراق الشقيق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه، وبما ينسجم مع الدستور”.

وشدد على أن “بناء عراق آمن ومستقر وموحد يعتبر ركنا أساسيا لأمن واستقرار المنطقة”، معربا عن “استعداد الأردن الكامل لدعم العراق بكل إمكانياته، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه ويكون سندا لأمته”.

واضاف البيان انه جرى خلال المباحثات “التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

ووجه الملك تهانيه للعبادي بـ”الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة داعش الإرهابية في مختلف المناطق العراقية” بحسب البيان.

ووضع العبادي الملك “بصورة الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي على العصابات الإرهابية، إضافة إلى الرؤية العراقية لمستقبل المنطقة، والتي تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب”.

كما استعرض العبادي “الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمواجهة التحديات وتحقيق المصالحة الوطنية”.

وتأتي زيارة العبادي للمملكة بعد جولة له في السعودية ومصر.

وكان العبادي زار الأردن في اذار/ مارس الماضي للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في التاسع والعشرين منه في المملكة.