زيدان: ريال مدريد يحتاج للدعم الجماهيري في “سانتياغو بيرنابيو”

(الاناضول): قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه الكروي بحاجة إلى دعم جماهيري في ملعبه “سانتياغو بيرنابيو”.

وفي مؤتمر صحفي، مساء الأحد، عقب مباراة إيبار، أكد زيدان أن دعم الجماهير أمر لا يوصف، حبهم هو كل ما يحتاج إليه اللاعبون لذا نوجه الشكر على قدومهم اليوم.

وأضاف “اليوم حصلنا على نتيجة جيدة وحافظنا على نظافة شباكنا، هذا أمر مهم”.

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال زيدان “نحن نعلم أن من المهم أن يسجل رونالدو، يمكنه التسجيل في نهاية الأسبوع القادم”.

وحول المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أكد زيدان “لا أعتقد أن الحديث سيتوقف عن بنزيما، الكثير من الناس يعتقدون أنه لاعب رائع وهذا ما أعتقده دائمًا”.

وتعليقًا على هدف برشلونة الأول في مرمى مالقة، قال زيدان “أظن أنه حان الوقت للاستعانة بتقنية الفيديو”.

وحقق فريق ريال مدريد، مساء الأحد، انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بعدما تغلب على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة للموسم الحالي للمسابقة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إيبار عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.