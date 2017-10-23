الإعصار لان يمر قرب طوكيو ومقتل شخصين على الأقل

“القدس العربي”- وكالات: وصل الإعصار لان الذي ضعف سريعا إلى اليابسة في اليابان الاثنين مما أدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات لكنه لم يصب العاصمة طوكيو بأذى برغم تقارير عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وتعطل خدمات القطارات والطيران.

وقال موقع مراقبة خطر العاصفة المدارية إن قوة الإعصار تراجعت ليصبح عاصفة من الفئة الثانية لدى وصوله في وقت مبكر الاثنين إلى طوكيو بعدما كان من الفئة الرابعة عندما ضرب شمال البلاد منذ أيام.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما لا يقل عن شخصين قتلا أحدهما رجل يبلغ من العمر 60 عاما كان يمر بموقع بناء عندما انهارت سقالة فوقه والآخر صياد على متن زورقه. وقالت تقارير إعلامية إن قرابة 90 آخرين يعانون من إصابات أغلبها طفيفة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا آخر في عداد المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي منزله على الرغم من إنقاذ زوجته على أيدي عمال الإنقاذ.

وفاضت الأنهار على ضفافها في أجزاء عديدة من اليابان وجرفت القوارب إلى اليابسة. وجنحت سفينة حاويات بعدما اصطدمت بحائط في الميناء لكن لم يصب أي من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 شخصا بأي إصابات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز العاصفة كان يقع في شمال شرق طوكيو صباح الاثنين وكانت العاصفة تتحرك صوب الشمال الشرقي بسرعة 65 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن تتحرك إلى المحيط الهادي في وقت لاحق اليوم الاثنين وأن تصبح منخفضا مداريا الثلاثاء.