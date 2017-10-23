مراهق يهاجم “عدة أشخاص” بفأس في إحدى المناطق الريفية بسويسرا

“القدس العربي”- وكالات: أصاب مواطن لاتفي يبلغ من العمر 17 عاما “عدة أشخاص” بعد أن شن هجومين منفصلين بفأس في بلدة صغيرة شرقي سويسرا مساء الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة سانت جالن أن المشتبه فيه هاجم في البداية عدة أشخاص في ميدان ببلدة فلومز /على بعد 85 كيلومترا جنوب شرق زيوريخ/ بعد الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).

وتابع البيان أنه هرب بعد تنفيذه للهجوم الأول في سيارة مسروقة، والتي تحطمت قبل أن يواصل رحلته سيرا على الأقدام ويدخل إلى محطة وقود، حيث شرع في مهاجمة آخرين.

ووفقا للبيان، فقد أطلقت الشرطة النار على المراهق وأصابته، قبل إلقاء القبض عليه ووضعه قيد الاعتقال. وقالت السلطات إنه يتصرف بمفرده “وحتى هذه اللحظة لا توجد أي صلة ارهابية”.

وذكرت الشرطة أنه مازال جار تقييم خطورة إصابات الضحايا.