13 قتيلا و16 جريحا بثلاثة هجمات انتحارية في مايدوغوري النيجيرية

“القدس العربي”- وكالات: قُتل 13 شخصا واصيب 16 آخرون بجروح عندما فجرت ثلاث انتحاريات أنفسهنّ مساء الأحد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية بحسب ما اعلنت مصادر أمنية.

وقال مصدر عسكري اشترط عدم ذكر اسمه إن “امرأة فجرت حزامها الناسف الساعة 21,45 (20,45 بتوقيت غرينتش) امام مطعم صغير في الشارع، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا”.

واضاف “بعض دقائق فجّرت امرأة اخرى نفسها في الحي نفسه امام مدخل مخيم للاجئين”.

أما الانتحارية الثالثة التي لم يعمل حزامها بشكل كامل فلم تؤد إلى سقوط ضحايا.

وقد أكد مصدر في احدى المليشيات التي تعمل في المدينة الى جانب الجيش لمكافحة جماعة بوكو حرام الجهادية، حصول الهجمات الانتحارية الثلاثة، مشيرا إلى أن التفجيرين الأول والثاني أدّيا اضافة للقتلى إلى سقوط 16 جريحا.

ولم ترغب سلطات الإغاثة النيجيرية في الإدلاء ببيانات رسمية، نظرا لحصول التفجيرات الانتحارية في وقت متأخر، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك صباح الثلاثاء.

وشرح المصدر العسكري أن تحذيرا كان قد أُطلِق في وقت سابق الأحد في مايدوغوري بعد أن “شوهد العديد من افراد مجموعة بوكو حرام وهم يتجولون حول المدينة”.

وأدى تمرد بوكو حرام الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وامتد الى تشاد والكاميرون والنيجر إلى مقتل أكثر من عشرين ألف شخص ونزوح 2,6 مليون آخرين.