اليمن: مقتل جنديين بعملية انتحارية استهدفت مقر القوات الخاصة في أبين

“القدس العربي” – وكالات: قتل جنديان يمنيان وأصيب آخرون فجر اليوم، اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر قوات الحزام الأمني (القوات الخاصة) بمحافظة أبين (جنوب)، بحسب مصدر أمني.

وقال عقيد في القوات الخاصة، للأناضول إن “جنديين قتلا فجر اليوم وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت “المعهد التقني”، الذي تتخذه قوات الحزام الأمني “الخاصة” مقراً لها، بمديرية مودية بمحافظة أبين”.

وأضاف، المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قوات الحزام الأمني، تمكنت من قتل 4 انتحاريين يحملون أحزمة ناسفة ترجلوا من السيارة قبل انفجارها.

وأشار الى أن “عملية كبرى كانت تستهدف مقر قوات الحزام الأمني، إلا أن يقظة الجنود أفشلت العملية، وخرجت بأقل الخسائر”.

وقال، “ترجل 4 انتحاريين من السيارة التي اقتحمت البوابة الرئيسية للمقر، يحملون أحزمة ناسفة، حاولوا التوغل الى وسط القوة، إلا أن حراسة المقر بادرتهم بإطلاق النار، قبل أن تنفجر احزمتهم الناسفة”.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، أن وحدات من الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والتدخل السريع بالتعاون مع دول التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مدينة مودية، أهم معاقل عناصر القاعدة في أبين.